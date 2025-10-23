El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 02:00 a 08:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, aunque en las horas posteriores, la intensidad de la lluvia disminuirá considerablemente.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 14-15 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta el 63% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas horas de nubes altas, especialmente en la tarde. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la lluvia, pero mejorará a medida que avance el día.

Es recomendable que los residentes de A Estrada se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas. Las actividades al aire libre podrían verse limitadas, especialmente en las horas de mayor precipitación. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.