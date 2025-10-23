El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera que la precipitación sea ligera, con valores de 0.9 mm a 0.1 mm, y una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 2 a 8 de la mañana. La temperatura en estas horas oscilará entre los 17 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque la lluvia cesará, dando paso a un día con nubes altas y un ambiente más estable. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados hacia el mediodía. La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 90% a las 5 de la mañana y bajando gradualmente a un 75% hacia el mediodía.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 24 y 14 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A partir de la tarde, el viento se moderará, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h, pero se espera que la dirección se mantenga mayormente del oeste.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La probabilidad de precipitación se reducirá significativamente, con un 20% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá tranquilo a pesar de la nubosidad.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán a 12 grados , y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 81% hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá cubierto, pero sin indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila en Cuntis. El ocaso se producirá a las 19:39, marcando el final de un día caracterizado por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.