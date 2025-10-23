El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia en algunos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total durante el día. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados durante gran parte de la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 68% hacia la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. Se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 4 y 20 km/h durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las rachas más fuertes se producirán en la mañana, pero se tornarán más suaves hacia la tarde y la noche.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a presentar intervalos de nubes altas, especialmente en las horas de la tarde. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 20%, lo que sugiere que las condiciones podrían ser más favorables para actividades al aire libre, aunque siempre con la posibilidad de que aparezcan algunas nubes.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes en la mañana y una mejora gradual hacia la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones de lluvia en las primeras horas y que consideren llevar un paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.