El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

Hoy, 23 de octubre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 10 grados durante la noche. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 93% en las primeras horas, generará una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 32 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que el viento se suaviza, se espera que su velocidad se mantenga entre 5 y 30 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se prevé en la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las primeras horas del día.

A lo largo de la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo seguirá cubierto, lo que podría hacer que la luz solar sea escasa. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos en cuanto a fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.