El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados de hasta 0.7 mm y 1 mm respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, las lluvias cesarán y el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 17°C, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, rondando el 97% al inicio del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se prevé que las lluvias no se reanuden. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 17°C, con una ligera disminución hacia la noche, donde se espera que caigan a 15°C. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 10 km/h, lo que proporcionará un alivio ante la humedad del ambiente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a pesar de la nubosidad, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades diarias sin mayores inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre estén atentos a la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día.

En resumen, Cangas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas al inicio, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.