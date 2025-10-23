El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora. A partir de las 9:00, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a descender suavemente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas durante la tarde, cuando se prevé que la máxima alcance los 16 grados. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 97%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán los 35 km/h en la mañana, disminuyendo a lo largo del día. A medida que el viento se suaviza, se espera que su velocidad se mantenga entre 4 y 29 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable en comparación con las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con un aumento en la nubosidad hacia la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 15% entre las 8:00 y las 14:00, y un 25% entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la jornada transcurrirá sin eventos climáticos severos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:40, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, Cambados experimentará un día nublado con temperaturas moderadas y escasas posibilidades de lluvia. Los residentes pueden esperar un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 85% en el periodo de 08:00 a 14:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas del día.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, acumulando alrededor de 0.5 mm de precipitación. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo se mantenga cubierto hasta el mediodía.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 80% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en este periodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.