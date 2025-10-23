El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

Hoy, 23 de octubre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.6 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo.

A medida que avanza la mañana, las condiciones meteorológicas mejoran ligeramente. Entre las 3 y las 8 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, permitiendo que la humedad relativa se mantenga alta, alrededor del 94% al 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más estable. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se prevé un cielo poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 15 grados. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 80%. Este cambio en las condiciones atmosféricas permitirá que los residentes disfruten de un respiro antes de que el cielo se cubra nuevamente.

A partir de la 1 de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados. La probabilidad de precipitación se reduce significativamente, con un 0% de posibilidades hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 y hasta las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, alcanzando un 15% a 20%, aunque las precipitaciones esperadas son mínimas.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 14 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta el 81% hacia el final del día. Los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo que caracterizará la jornada.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia en algunos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total durante el día. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se prevé que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera que la precipitación sea ligera, con valores de 0.9 mm a 0.1 mm, y una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 2 a 8 de la mañana. La temperatura en estas horas oscilará entre los 17 y 15 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de ambiente húmedo y fresco.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C y 16°C, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.