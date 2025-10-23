El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.5 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, que irán descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 65% al 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 53 km/h, especialmente durante la mañana. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. La probabilidad de precipitación se reduce considerablemente, con un 20% de posibilidad de lluvias entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Bueu mantengan un paraguas a mano, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La visibilidad será buena en general, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. La salida del sol se producirá a las 08:57 y el ocaso a las 19:41, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz natural, aunque con un cielo cubierto.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras en las primeras horas y una ligera mejora en las condiciones hacia la tarde. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y planificar sus actividades en función de las condiciones climáticas.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados de hasta 0.7 mm y 1 mm respectivamente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.7 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia disminuirán, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía.

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 18 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se sitúa en torno al 96% en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.