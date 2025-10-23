El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.4 mm de precipitación. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 17 grados, descendiendo a 16 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 70% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, oscilando entre 4 y 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las primeras horas, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es nula durante todo el día, lo que significa que, aunque habrá nubes y algo de lluvia, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse ligeramente afectada por la niebla matutina.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más estable. La puesta de sol está programada para las 19:40, momento en el cual el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunas estrellas sean visibles.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras en las primeras horas y una disminución de la probabilidad de precipitación a medida que avanza el día. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo, pero sin condiciones climáticas extremas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.