El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99%, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia la tarde. La humedad también disminuirá, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 52 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este, con velocidades más suaves que rondarán los 5 a 8 km/h.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 5% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. La tarde se presentará con un cielo cubierto, pero se espera que las lluvias sean mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas posteriores a las 14:00.

La puesta de sol se producirá a las 19:41, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente fresco. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente durante las primeras horas del día, y abrigarse un poco al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.