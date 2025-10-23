El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen, especialmente en las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 02:00 y las 08:00, y un 65% entre las 14:00 y las 20:00. Las precipitaciones acumuladas serán escasas, con valores que rondan entre 0.1 y 4 mm, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se prevén tormentas severas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas, alcanzando hasta 53 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la zona.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea moderada debido a la combinación de nubes y lluvia. Esto podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones si planean salir. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 13 grados y máximas que no superarán los 18 grados, lo que sugiere un día fresco y húmedo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, los habitantes de As Neves deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.