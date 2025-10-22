El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 17 y 19 grados, manteniéndose relativamente estable. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 30 y 39 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren en zonas expuestas. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 45% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, aumentando a un 65% en el periodo de 20:00 a 02:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de tormentas eléctricas en la tarde y la noche, lo que podría complicar aún más la situación climática.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.