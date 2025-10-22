El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, y de 08:00 a 14:00. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 0.4 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 18 grados, y a medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, pero aún manteniéndose por encima del 90%.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones ventosas, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 60% de posibilidad en los periodos de mayor inestabilidad, lo que podría generar descargas eléctricas en la zona. Por lo tanto, se aconseja precaución, especialmente en áreas expuestas y durante las horas de mayor actividad eléctrica.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:42, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 17 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable del suroeste. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.