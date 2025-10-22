El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, y de 08:00 a 14:00. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 0.4 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 18 grados, y a medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, pero aún manteniéndose por encima del 90%.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 34 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones ventosas, especialmente si planean actividades al aire libre.
La probabilidad de tormenta también es notable, con un 60% de posibilidad en los periodos de mayor inestabilidad, lo que podría generar descargas eléctricas en la zona. Por lo tanto, se aconseja precaución, especialmente en áreas expuestas y durante las horas de mayor actividad eléctrica.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:42, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 17 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.
En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable del suroeste. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Nueva operación contra el tráfico de drogas con registros en Vilagarcía y otros puntos de la provincia
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- La Xunta anula la concesión de líneas de autobús a Lugove cinco años antes de lo previsto
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Sancionan a un guardia civil de O Porriño por «encubrir» a su jefa, que acortó una jornada al encontrarse mal