El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con un total estimado de 1 mm de lluvia en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa experimenten algunas lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 a 19 grados durante el día. Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían intensificarse en ciertos momentos, y es aconsejable estar preparado para condiciones cambiantes.

El orto se producirá a las 08:55 y el ocaso a las 19:41, lo que significa que los días están acortándose a medida que avanzamos hacia el invierno. La combinación de cielos cubiertos, lluvias escasas y viento moderado caracterizará el día en Vilaboa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.