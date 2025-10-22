El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 9 mm en total, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15-17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 34 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 65 km/h en algunos momentos. Este viento podría contribuir a que las lluvias se sientan más intensas, además de generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 40% de posibilidad en las horas de la mañana y aumentando hasta un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren en la calle o en actividades al aire libre.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias escasas, con temperaturas frescas y un viento notable. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para aquellos que prefieren el tiempo más templado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.