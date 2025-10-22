El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Esto indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque la cantidad esperada no será significativa, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.4 mm.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 18 y 19 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico de la temporada otoñal en la región. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 28 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad en la calle y afectar a los vehículos más ligeros. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, lo que podría sorprender a quienes se encuentren en la calle sin protección.

El ocaso se producirá a las 19:42, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente cubierta, con temperaturas que descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 18 grados. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a los vigueses a prepararse adecuadamente para un día otoñal típico en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.