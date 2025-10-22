El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 17 a 19 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, será agradable para quienes se desplacen por la localidad. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 95% en algunos momentos del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 66 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la lluvia se sienta más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento también podrían causar algunos inconvenientes, como la caída de ramas o la acumulación de hojas en las calles.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar descargas eléctricas. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a los avisos meteorológicos y tomen precauciones si se encuentran al aire libre durante estos periodos.

En resumen, el día en Valga se presentará con un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas agradables pero una alta humedad y viento fuerte. Se sugiere estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.