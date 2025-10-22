El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, con ligeras variaciones. La previsión indica que la lluvia será intermitente, con acumulaciones de hasta 1 mm en las horas más activas, especialmente entre las 00:00 y las 04:00, y nuevamente en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tui necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 46 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 22:00 y las 23:00. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, alcanzando velocidades de hasta 41 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir durante estos periodos.

A lo largo de la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo, alrededor de 19 a 20 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento fuerte del suroeste. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.