El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00. Durante estos intervalos, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 17 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la noche, la temperatura descenderá nuevamente a 19 grados.

La humedad relativa será alta, rondando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 94% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en los momentos de mayor actividad de lluvia.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Este viento puede contribuir a la sensación de frío, especialmente durante los momentos de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 40% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 60% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán en su mayoría ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas más intensas en la tarde.

Los ciudadanos de Tomiño deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y ráfagas de viento. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.