El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, aunque se espera que la cantidad de agua acumulada sea relativamente baja, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.8 mm en diferentes periodos.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17 grados durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a 18 grados en las horas de la tarde y alcanzando hasta 19 grados en los periodos de 16:00 a 20:00. Esta leve elevación en la temperatura podría ofrecer un respiro a los residentes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 92% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas significativas, con velocidades que oscilarán entre 15 y 33 km/h, predominando la dirección del viento del suroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 67 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad y la seguridad en las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles cambios bruscos en el tiempo. Las condiciones de bruma y el cielo cubierto pueden limitar la visibilidad, especialmente en las áreas más elevadas y cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén preparados para posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.