El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los habitantes durante la mayor parte del día. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm hacia la tarde, lo que indica un incremento en la intensidad de la lluvia.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 16-17 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, lo que podría ofrecer un leve respiro en medio de la lluvia. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas más críticas de la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 72 km/h, con dirección predominante del oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la lluvia. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y afectar la visibilidad en las carreteras.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 50% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento aún más fuertes, lo que podría generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, utilizando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Además, es aconsejable evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. La visibilidad podría verse reducida, y las condiciones del suelo podrían volverse resbaladizas, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

En resumen, Silleda experimentará un día de clima inestable, con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos fuertes. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y actuar con precaución ante las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.