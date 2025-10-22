El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen bruma y cubiertas de nubes, lo que podría influir en la visibilidad y en la sensación térmica. Desde primeras horas de la mañana, se espera una bruma persistente, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 90% y el 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Esta elevada humedad también puede intensificar la percepción de frío en las primeras horas del día. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, con acumulados que podrían llegar hasta 0.3 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. Los periodos de mayor riesgo de lluvia se concentrarán entre las 08:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que lleven paraguas o impermeables si planean salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando hasta un 60% en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la bruma podría disiparse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el cielo.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo húmedo y brumoso, con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades bajo techo, mientras que las salidas al aire libre deben planificarse con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.