El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas. La precipitación acumulada se estima en 0.9 mm en la primera parte del día, disminuyendo a 0.2 mm en las horas siguientes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 93% hacia el final del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 25 km/h. Las rachas máximas se prevén en torno a los 51 km/h durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Es importante tener precaución, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas expuestas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 65% en los periodos de 14:00 a 20:00 y de 20:00 a 02:00. Esto indica que, aunque las lluvias serán escasas, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, especialmente en la tarde y la noche.

Los ciudadanos de Salvaterra de Miño deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y vientos moderados. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá ligeramente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.