El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, así como entre las 14:00 y las 20:00.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 20 grados . Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, aumentando ligeramente a 18 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar los 19 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 46 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar condiciones propensas a tormentas, con una probabilidad de tormenta que varía entre el 35% y el 65% en diferentes intervalos del día.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:42, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen. Los ciudadanos de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día de clima variable, con la recomendación de llevar paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente al caer la noche, manteniendo la sensación de frescura en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.