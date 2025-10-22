El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 17 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la tarde, y recuperándose a 19 grados hacia la noche. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 57 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a la sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que las rachas de viento pueden ser más intensas en zonas abiertas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en los periodos de la tarde, lo que podría generar condiciones inestables. Sin embargo, se espera que las tormentas sean de corta duración y no generen acumulaciones significativas de agua.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución y reduzcan la velocidad en carreteras con poca visibilidad.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y viento moderado del suroeste. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere un día típico de otoño, donde la precaución y la adaptación a las condiciones climáticas serán clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.