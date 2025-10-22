El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18-19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de este tipo de clima.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 67 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Redondela necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Además, hay un 40% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde, lo que podría intensificar las condiciones meteorológicas adversas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con escasas oportunidades de que el sol asome entre las nubes. El ocaso se producirá a las 19:41, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar temperaturas extremas.

Es recomendable que los residentes de Redondela se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y alta humedad puede afectar actividades al aire libre, por lo que se sugiere planificar en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.