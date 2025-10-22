El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia ligera acompañe a los habitantes de la ciudad. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.4 mm hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 18 grados en las horas de la tarde. Este clima fresco y húmedo se verá complementado por una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 96% durante todo el día. Esto generará una sensación de mayor frescura, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar algunas molestias en la movilidad y en actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 60% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones. Los periodos de mayor riesgo se concentrarán en la tarde, por lo que se aconseja estar atentos a las condiciones meteorológicas.

A medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La puesta de sol está prevista para las 19:41, momento en el que el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables, especialmente en las horas de la tarde, y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.