El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán características del paisaje, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se prevén en varios momentos, especialmente durante la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 a 19 grados a lo largo del día. Este rango térmico, aunque moderado, puede sentirse un poco más fresco debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste.

El viento, que alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda precaución a quienes se encuentren al aire libre, ya que las ráfagas podrían ser más fuertes en zonas expuestas. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, contribuirá a mantener la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 4 mm en total a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontecesures necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias más significativas se anticipan entre las 12:00 y las 14:00, y nuevamente hacia el final de la tarde.

Además, existe una probabilidad moderada de tormentas, con un 40% a 55% en diferentes intervalos del día. Esto podría traer consigo descargas eléctricas, aunque no se prevén fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.