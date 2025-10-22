El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 16 y 20 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día, y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Esta leve variación en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad relativa será un factor constante, con valores que se mantendrán en el 100% hasta las primeras horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría ayudar a dispersar un poco la humedad, pero no será suficiente para eliminar la posibilidad de lluvias.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de probabilidad entre las 02:00 y 08:00, y un 60% entre las 14:00 y 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos del día.

En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.