El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, especialmente en las áreas más cercanas a los ríos y montañas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15-16 grados , proporcionando un ambiente fresco, pero no excesivamente frío.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 3 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas. Las lluvias serán ligeras, pero persistentes, lo que podría generar charcos y resbalones en las calles.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 31 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, así que se aconseja vestirse en capas para mantener el calor. La combinación de viento y humedad podría resultar en un tiempo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a medida que avanza la tarde. Esto contribuirá a la sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La niebla y la alta humedad también podrían afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 17 grados , lo que hará que la noche sea fresca. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de clima inestable, con lluvias y viento, lo que sugiere que es mejor optar por actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.