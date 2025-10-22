El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en el periodo más húmedo.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura ronde los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando nuevamente los 18 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al exterior, ya que las condiciones podrían volverse adversas.

La visibilidad se verá reducida en algunos momentos debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar el tráfico y la movilidad en general, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 60% en la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y, si es posible, evitar salir durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, Poio experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.