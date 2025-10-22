El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, la meteorología en Pazos de Borbén se presenta marcada por un ambiente mayormente cubierto y con probabilidades significativas de precipitación. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A medida que avance el día, la situación no mejorará mucho, ya que se espera que las lluvias se intensifiquen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 a 18 grados , lo que indica un tiempo templado, pero la sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas más intensas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en combinación con la lluvia. Se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas.

Las probabilidades de tormenta son notables, con un 65% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre. Es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar situaciones que puedan poner en peligro la seguridad personal.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 8 mm a lo largo del día, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. Las condiciones de visibilidad también se verán afectadas, especialmente en las horas de bruma, que se espera que se presenten en la mañana.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.