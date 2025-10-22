El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados durante la mañana, lo que, combinado con la alta humedad relativa del 100%, generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados en las horas centrales. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, pero se mantendrá alta, rondando el 91% hacia la tarde. Esto podría dar lugar a la formación de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 70% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas en la región. Esto, sumado a la lluvia escasa, podría resultar en un tiempo inestable durante la tarde y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:43, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con una ligera mejora en la probabilidad de precipitación. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían persistir, especialmente en las zonas costeras. La temperatura al caer la noche se mantendrá en torno a los 19 grados, lo que sugiere que la noche será fresca pero no excesivamente fría.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas, lo que invita a los habitantes a prepararse para un día de condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.