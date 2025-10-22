El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 22 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las horas más activas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos ligeros en esos momentos. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvia, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas pico. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

El orto se producirá a las 08:55 y el ocaso a las 19:43, lo que significa que los días están acortándose a medida que nos adentramos en el otoño. La luz del día será limitada, y las condiciones nubladas pueden hacer que la luminosidad sea aún más tenue.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al salir, especialmente en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.