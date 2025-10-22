El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00, 08:00 a 14:00, 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 20 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados, aumentando ligeramente a 19 grados en las horas de la tarde. Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas y bajará a un 91% hacia la tarde, creará una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 23 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen por la zona. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas o al aire libre, donde el viento puede ser más intenso.

A lo largo del día, la nubosidad será constante, con momentos de mayor densidad que podrían intensificar la sensación de inclemencia. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 65% en los periodos de 14:00 a 20:00 y 20:00 a 02:00, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado a fuerte. Es un día ideal para actividades bajo techo, y se recomienda a los residentes que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor viento y posibilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.