El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 18 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas y podrían aumentar a 0.3 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 38 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 61 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La temperatura se mantendrá estable durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 19 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría alcanzar hasta un 60% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y considerar la posibilidad de resguardarse en interiores durante los momentos de mayor actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 18 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Se espera que el viento disminuya ligeramente hacia el final del día, pero aún así se mantendrá en niveles significativos.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas estables y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.