El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se caracterizará por un manto de nubes que limitará la visibilidad del sol, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "muy nuboso". A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga constante, con algunas posibilidades de lluvia escasa en ciertos periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando ligeramente hacia la tarde. La temperatura más alta se alcanzará alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que los habitantes de Nigrán se sientan cómodos, siempre y cuando estén preparados para la humedad que acompañará a las nubes.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 90% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que habrá lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos, especialmente entre las 03:00 y las 15:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

Finalmente, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% a 65% en diferentes intervalos del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre. En resumen, el día en Nigrán se presenta como un día típico de otoño, con cielos cubiertos, temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias dispersas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.