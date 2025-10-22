El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a los residentes durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 17 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 90%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 21 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la precipitación, se espera que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia en las primeras horas, con un aumento en la probabilidad de lluvia durante la tarde. Las probabilidades de precipitación son del 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mos necesiten paraguas si planean salir. Las tormentas también son una posibilidad, con un 40% de probabilidad en las primeras horas y un aumento al 65% en la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas en algunos momentos.
A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la lluvia será escasa, la posibilidad de tormentas podría generar momentos de actividad eléctrica. Los periodos de mayor riesgo de tormenta se prevén entre las 14:00 y las 20:00 horas, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas por la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, con vientos moderados que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.
