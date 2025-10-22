El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 16 y 18 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, mientras que por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados. La humedad relativa será alta, rondando el 99% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en vehículos o realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría dar lugar a un aumento en la intensidad de la lluvia, aunque se espera que las tormentas sean de corta duración. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, con mínimas que podrían caer a 16 grados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable del suroeste. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que mantengan precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.