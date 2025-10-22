El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 85%. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan alrededor de 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en el periodo de la tarde. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Mondariz lleven paraguas y se preparen para condiciones húmedas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar algo de alivio ante la humedad, pero también podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son. Los vientos más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar la seguridad de quienes se encuentren al aire libre. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades en exteriores durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 19:41, marcando el final de un día nublado y húmedo. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 16 grados , manteniendo la tendencia de un tiempo inestable que podría continuar en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.