El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18-19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% durante la mayor parte del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 59 km/h en las horas pico, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la lluvia se sienta más intensa. Las velocidades del viento oscilarán entre 22 y 41 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre y la navegación en la costa.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% en los periodos de mayor actividad. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, aunque se espera que sean de corta duración. La combinación de viento fuerte y lluvia podría provocar condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las zonas costeras y en áreas elevadas.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas que descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 18 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es recomendable que los residentes de Moaña tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el agua pueda acumularse. Las condiciones de viento y lluvia podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.