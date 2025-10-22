El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa". La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 17 y 18 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. La bruma será un fenómeno recurrente, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos de la zona.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm hacia el final del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se presenten lluvias, aunque estas serán de baja intensidad.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 37 km/h, alcanzando su máxima racha en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 60% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante que los residentes de Meis estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de bruma persistirán, lo que podría hacer que la tarde se sienta más oscura de lo habitual. La puesta de sol está prevista para las 19:41, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero la sensación de humedad seguirá presente. En resumen, un día de octubre que invita a permanecer en interiores, disfrutando de un ambiente acogedor mientras se observa el tiempo cambiante desde la comodidad del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.