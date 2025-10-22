El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y cubierto con lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17-18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% en varios periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en la mayoría de los casos, pero la persistencia de la humedad en el ambiente, que rondará el 96-100%, contribuirá a una sensación de incomodidad. La humedad relativa será notablemente alta, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 58 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 34 km/h, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de estructuras ligeras. Es recomendable tener precaución al desplazarse, especialmente en zonas abiertas.

Durante la tarde, la niebla podría persistir, aunque se espera que las condiciones de cubierto con lluvia escasa continúen. La temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados , pero la combinación de viento y humedad mantendrá una sensación más fresca. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50-60% en los periodos de mayor actividad, lo que podría generar descargas eléctricas aisladas.

A medida que se acerque la noche, la niebla volverá a intensificarse, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 17 grados. La visibilidad se verá afectada, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones. La puesta de sol se producirá a las 19:42, marcando el final de un día marcado por la inestabilidad y la humedad. En resumen, se recomienda estar preparado para condiciones cambiantes y mantener la precaución al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.