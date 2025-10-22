El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente tormentoso.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 a 19 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá afectado por la sensación de humedad, que alcanzará niveles cercanos al 100% en las primeras horas del día. La alta humedad relativa, combinada con las lluvias, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 31 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 62 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede provocar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, las lluvias serán intermitentes, con períodos de lluvia escasa que ofrecerán breves respiros. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es notable, con probabilidades que varían entre el 40% y el 60% en diferentes franjas horarias. Esto sugiere que, aunque habrá momentos de calma, es probable que se produzcan tormentas que podrían traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y las lluvias, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se aconseja a los conductores que mantengan una distancia prudente y reduzcan la velocidad en las carreteras. Además, es recomendable evitar actividades al aire libre que no sean esenciales, dado el pronóstico de mal tiempo.

En resumen, el día en Marín se presenta con un cielo cubierto y lluvias persistentes, acompañadas de viento fuerte y la posibilidad de tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.