El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Lalín se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga constante, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 18 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 41 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que sugieren hasta 4 mm de lluvia en total. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas y estar preparado para condiciones húmedas y ventosas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que haya un 50% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría intensificar las condiciones climáticas adversas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor actividad eléctrica.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 15 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescor. El ocaso se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, aunque lluvioso y ventoso, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.

