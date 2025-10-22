El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día, con intervalos de lluvia ligera que podrían acumular hasta 0.3 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Esta ligera variación en la temperatura, junto con la alta humedad relativa que se espera, que oscilará entre el 91% y el 98%, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 40 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 62 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas, y es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones. Los residentes y visitantes deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas y considerar la posibilidad de buscar refugio si se desarrollan tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la conducción y otras actividades al aire libre.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté preparada para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.