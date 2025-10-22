El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 17 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se elevará ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación de frescor se verá acentuada por la humedad y el viento que soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para dispersar las nubes que dominarán el cielo.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más activas. Esto sugiere que, aunque no se esperan tormentas severas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 70% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse algunos episodios de tormenta aislada, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 18 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar de forma intermitente.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable del suroeste. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables, especialmente en las horas de la tarde, y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas aisladas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.