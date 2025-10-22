El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, aunque con la posibilidad de lluvias escasas. En el periodo de 03:00 a 08:00, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para la lluvia, aunque las cantidades no serán significativas, con acumulaciones estimadas en 0.1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 19 y 35 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 20 grados alrededor de las 17:00. Sin embargo, la sensación de calor puede verse mitigada por el viento y la alta humedad. La probabilidad de tormentas también aumenta, con un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán gradualmente a 18 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades esperadas serán mínimas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.