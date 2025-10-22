El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 90%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 68 km/h en los momentos más intensos. Las velocidades del viento oscilarán entre 20 y 35 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y repentinas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría intensificar las lluvias y generar condiciones más inestables. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:40, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también puede ofrecer momentos de belleza natural en el paisaje de Forcarei.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.