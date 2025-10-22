El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de octubre

El día de hoy, 22 de octubre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a 0.6 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede resultar suficiente para generar charcos y un ambiente resbaladizo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 66 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas y utilicen ropa impermeable si planean salir.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 55% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo no solo más lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas abiertas o cerca de árboles.

A medida que se acerque la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 17 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría complicar la circulación vehicular.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-21T20:47:12.